Lisasinson publica nuevo sencillo, «Me acostumbré»
Tal como te venimos contando en las últimas semanas, Lisasinson publicará un nuevo disco la próxima primavera. Un álbum del que nos ha ido avanzando varias canciones a lo largo de 2024 y 2025. La serie de lanzamientos previos se cerró el pasado viernes con «Me acostumbré». Una canción que confirma los ecos ochenteros que ya apuntaba «Lanzarote», que fue canción de la semana en Muzikalia el pasado mes de noviembre: creación de ambientes, melodías prístinas con mayor poder evocador y una épica emocionante y eléctrica.
«Me acostumbré» es una canción pegadiza que combina suavidad con contundencia, con referentes como Pretenders, Blondie o Los Romeos. La letra relata la superación de una ruptura que llega auspiciada por un mantra sanador que se convierte en una caricia salvaje: “Me acostumbré a no echar de menos / Aquello que me dolía / Aquello que me rompía / Y me lloraba por dentro”. La canción ha sido producida por Daniel Martínez, mezclada por Antoni Laguna y masterizada por Juanjo Muñoz.
Aquí tienes «Me acostumbré», el último avance de Desde Cuándo Todo, el esperado nuevo álbum de Lisasinson.
(Foto: Neelam Khan Veka)