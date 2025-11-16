<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Deadletter – To the brim

(enlace a la noticia)

Makaú – El sueño

(enlace a la noticia)

Tigre y Diamante & Nacho Vegas & Igor Paskual – Soy adicto

(enlace a la noticia)

Fred Again.., CA7RIEL & Paco Amoroso – Beto’s horns

(enlace a la noticia)

Charlie xcx – House feat. John Cale

(enlace a la noticia)

Lasuerte – La broma infinita

(enlace a la noticia)

Cervatana – Cap. IV La Bomba

(enlace a la noticia)

Dry Cleaning – Cruise ship designer

(enlace a la noticia)

Adiós Cometa – Luminosa

(enlace a la noticia)

Michele Ducci feat. Letizia Mandolesi – Follow the sun

(enlace a la noticia)

Tiemersma – Folkmedusa

(enlace a la noticia)

Robyn – Dopamine

(enlace a la noticia)

La Perra Blanco – Number one fool

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

LõBISON – Difícilmente yo

Esta semana ha visto la luz el vídeo que la realizadora Luisa Salazar ha creado para la canción «Difícilmente yo», incluida en el último disco de LõBISON, De Lo Que No Se Habla No se Olvida (Autoeditado, 2024). Un tema sobre búsqueda interior que Luisa ha ambientado en las calles de Granada y ha convertido en un viaje visual a través de las distintas edades e identidades de una persona a lo largo de su vida.

Nat Simons – Delorean

La madrileña Nat Simons abre una nueva etapa en su carrera con su nuevo sencillo, «Delorean». Grabado en Nashville, se trata de un tema con sonido clásico que combina el pop-rock con elementos de Americana, con ecos a artistas como Sheryl Crow o Blondie. La letra explora la nostalgia desde un punto de vista luminoso, esa emoción capaz de ser triste y feliz al mismo tiempo. La mención al «Delorean» representa un viaje al pasado más feliz a través de las emociones y los recuerdos.

ATK Epop feat. Mara Vélez & Amaia Pop – Vete

ATK Epop nos ha sorprendido esta semana con «Vete», un tema de atmósfera flamenco-chill donde la sutileza electrónica se funde con la emoción de las guitarras españolas y la calidez de las voces femeninas. En esta nueva entrega, Mara Vélez y Amaia Pop brillan con una interpretación llena de fuerza y sensibilidad, envolviendo al oyente en una historia de amor, despedida y empoderamiento.

Lisasinson – Lanzarote

Lisasinson acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «Lanzarote». Un melódico y exquisito medio tiempo con un fraseo suave por parte de Miriam que transmite cierta melancolía. «Lanzarote» es un nuevo adelanto del que será su próximo álbum, Desde Cuánto Todo, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026. Lisasinson presentará sus nuevas canciones en Madrid (14/02), Valencia (07/03) y Barcelona (11/04). Entradas disponibles en la web de Elefant.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.