Liz Phair anuncia su primer álbum en diez años

Liz Phair se prepara para lanzar su primer álbum en diez años. La artista norteamericana que hace pocas fechas publicaba sus interesantes memorias, lanzará Spanish Doors el próximo 4 de junio

Aprovechando el anuncio llega la canción que da título al disco ‘Spanish Doors’. Ella misma explica que este single trata sobre ”la fractura de una vida perfecta, cuando todo lo que creías seguro de pronto salta por los aires.’‘ y continúa ”me he inspirado en un amigo que estaba pasando por un divorcio sin embargo los hechos que se narran en la canción, en la letra, los he vivido yo. Me identifico con esos momentos donde te cierras en el baño mientras los demás se lo están pasando bien y tú sientes que tu vida se está deshaciendo en pedazos. Te miras en el espejo y piensas dónde estás ahora… En las sombras, en la duda que se puede ver en tus ojos. Tan sólo unos segundos atrás eras una persona segura y ahora te preguntas cómo serás capaz de recuperar esa magia de nuevo”.

Escucha ‘Spanish Doors’ de Liz Phair