Llega ‘Bajarse al Moro’, libro de conversaciones con Un Pingüino en mi Ascensor

Un Pingüino En Mi Ascensor vuelven a las librerías tras el reciente Cuarenta años sin encajar muy bien en ningún sitio en el que recopilaban sus letras. El periodista Chema Domínguez publica Bajarse al Moro (a la venta aquí) un libro de conversaciones con Jose Luis Moro, líder de la peculiar formación.

Un proyecto surgido en 1985 cuando Moro envió una maqueta a una radio con ese nombre por no dar el suyo y al que pronto incorporó como teclista a Mario Gil, músico y productor e histórico miembro de Paraíso y La Mode -hoy también en de El Aviador Dro y sus Obreros Especializados-.

Su irrupción llegó junto a discos como el homónimo de 1987, En el Balneario (1988), Disfrutar de las desgracias ajenas (1989) o En la Variedad está la diversión (1993), pero llega hasta nuestros días. Y es que los conciertos de Un Pingüino En Mi Ascensor siguen siendo una fiesta, así como una carrera con la que mantienen su vigencia, en vista de sus recientes Hace sol y es viernes (2022) y Secuelas (2024).

Bajarse al Moro es obra como decimos de Chema Domínguez buen amigo y colaborador de Muzikalia, y autor de otros libros sobre M Clan, Ismael Serrano o coautor de los editados en esta casa sobre Sr. Chinarro y Fernando Alfaro, además de su Diagonal Battiato sobre la obra en español del autor siciliano.

Presentación del libro de Un Pingüino en mi Ascensor en Madrid

El libro se presenta próximo viernes 28 de noviembre en El Argonauta. La librería de la Música. En el acto participarán, además del autor, los miembros de Un Pingüino en mi Ascensor: José Luis Moro (voz y teclados) y Mario Gil (programaciones, teclados, guitarra y coros). La presentación estará conducida por Manuel Pinazo, director de Muzikalia.

Tras la presentación habrá una pequeña actuación.