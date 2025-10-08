Lo último:
Llega el libro ‘La música electrónica en España (1995-2015)’

Redacción MZK

La fotógrafa Nathalie Paco, con más de tres décadas documentando la escena musical, ha lanzado una campaña de micromecenazgo para hacer realidad el libro La música electrónica en España (1995-2015) – Parte 1, un recorrido fotográfico que repasa veinte años decisivos para la cultura electrónica nacional.

 

 

El libro, compuesto por un extenso archivo gráfico, recoge la eclosión y consolidación de la electrónica en España entre mediados de los noventa y la primera década del siglo XXI. Junto a las imágenes, los testimonios de DJs, productores, periodistas, promotores, diseñadores y público reconstruyen la memoria de un movimiento que marcó la identidad musical del país, desde el techno y el house hasta el electro pop o el ambient. Más de 200 participantes de 17 países ya han confirmado su colaboración, aportando fotografías, textos y recuerdos de aquellos años.

Este volumen será el segundo libro de una trilogía iniciada con Indieside: La escena musical independiente en España en los 90 (2022) y que se completará en 2027 con una segunda parte dedicada también a la electrónica.

El proyecto busca reunir los 11.500 euros necesarios para su edición e impresión. Puedes reservar el libro y hacer tu aportación en este enlace.

