Llega el libro ‘La música electrónica en España (1995-2015)’

La fotógrafa Nathalie Paco, con más de tres décadas documentando la escena musical, ha lanzado una campaña de micromecenazgo para hacer realidad el libro La música electrónica en España (1995-2015) – Parte 1, un recorrido fotográfico que repasa veinte años decisivos para la cultura electrónica nacional.

El libro, compuesto por un extenso archivo gráfico, recoge la eclosión y consolidación de la electrónica en España entre mediados de los noventa y la primera década del siglo XXI. Junto a las imágenes, los testimonios de DJs, productores, periodistas, promotores, diseñadores y público reconstruyen la memoria de un movimiento que marcó la identidad musical del país, desde el techno y el house hasta el electro pop o el ambient. Más de 200 participantes de 17 países ya han confirmado su colaboración, aportando fotografías, textos y recuerdos de aquellos años.

Este volumen será el segundo libro de una trilogía iniciada con Indieside: La escena musical independiente en España en los 90 (2022) y que se completará en 2027 con una segunda parte dedicada también a la electrónica.

El proyecto busca reunir los 11.500 euros necesarios para su edición e impresión. Puedes reservar el libro y hacer tu aportación en este enlace.