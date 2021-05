‘Lo Intenté’, tercer adelanto de Corizonas III

Después de desvelar el pasado febrero “Nubes Negras” o “Todo Mal” en abril, Corizonas nos dan una tercera muestra de lo que será su nuevo y esperado trabajo.

La banda en la que convergen Los Coronas y Arizona Baby han vuelto a reunirse para alumbrar lo que llaman su epifanía definitiva: Corizonas III de la que ahora descubrimos “Lo Intenté”.

“Como su título dice, Lo Intenté supuso una apuesta personal: hacer una gran canción de pop basándome en influencias de artistas que siempre han estado en mi santoral. Grupos del Laurel Canyon, América, etc. He intentado que reinase la melodía y, por ejemplo, el primer Neil Young me influyó mucho a lo hora de cómo afrontar la guitarra, darle ese aire con mucha dinámica, con cadencias y, luego, gracias a la increíble tarea de la banda, hemos llegado a eso: una canción que se apoya fundamentalmente en la melodía y en los arreglos a nivel de dinámicas y de ritmos, con un excepcional nivel en las guitarras a cargo de Rubén y David y un gran trabajo de voces que, para mi, era crucial en este tema. Ante todo, Lo intenté, es un reto melódico y vocal.

Aparte de un doble desafío: un estribillo sin palabras para destacar la importancia de la melodía y conectar con cualquiera solo a travésdel lenguaje universal que es la música. Y hacer una canción que le flipase a nuestro manager. Y creo que lo conseguimos”. (J. Vielba)