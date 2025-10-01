Lordi regresan a España con su Limited Deadition Tour

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los monstruos finlandeses del metal, Lordi, vuelven a nuestro país dentro de su gira mundial Limited Deadition Tour, con la que presentarán su esperado 19º álbum de estudio, Limited Deadition, editado a través de Reigning Phoenix Music (RPM).

El nuevo trabajo es una descarga de riffs afilados, melodías espaciales y un guiño nostálgico a los juguetes de los años 80, todo envuelto en la teatralidad marca de la casa. Liderados por el incombustible Mr. Lordi, los finlandeses llegarán con un show cargado de espectáculo visual, efectos de todo tipo y los excesos propios del género que ellos mismos han cultivado.

En el repertorio no faltarán su nuevo sencillo “Syntax Terror”, junto a otros temas pensados para arrasar en directo, como “Legends Are Made Of Clichés” o “Skelephant In The Room”.

La banda Blood White serán los encargados de calentar el ambiente en cada una de las citas españolas.

Estas son las fechas confirmadas:

8 octubre – Barcelona, sala Salamandra

9 octubre – Murcia, sala Mamba

10 octubre – Madrid, Revi Live

11 octubre – Villava-Pamplona, sala Totem

Entradas aquí