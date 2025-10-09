¿Los míticos Sugar de Bob Mould podrían estar de regreso?

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Estos días no cesan las especulaciones ante una más que posible vuelta de Sugar, la banda que Bob Mould (Hüsker Dü) formó en 1992 junto al bajista David Barbe (ex Mercyland) y el batería Malcolm Travis (ex Human Sexual Response).

El impacto fue inmediato, su álbum de debut Copper Blue se convirtió en un disco de culto instantáneo con un sonido que fusionaba el poder del hardcore con melodías arrebatadoras y una producción cristalina que encajaba perfectamente con esa explosión del rock alternativo de principios de los 90.

Canciones como «A Good Idea», «Changes» y «If I Can’t Change Your Mind» se convirtieron en himnos de la época, demostrando que se podía ser ruidoso, melódico y emocionalmente devastador al mismo tiempo y conviviendo con fenómenos de la época como Pixies, The Lemonheads, Dinosaur Jr. y más

Algo se mueve en el entorno de Sugar, no obstante las redes sociales de la banda se han reactivado y llevan días soltando unos pequeños avances que puedes disfrutar en Facebook , Instagram , TikTok , Threads , Bluesky y YouTube. Sin embargo desconocemos si se trata de una gira de reunión o de alguna reedición.

Entre 1992 y 1995, Sugar lanzó dos álbumes de estudio (Copper Blue y File Under: Easy Listening), un EP (Beaster) y una recopilación de caras B.