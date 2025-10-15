Confirmado, Sugar vuelven ¡y con música nueva!

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace unos días te hablábamos de la posible vuelta de Sugar, la banda que Bob Mould (Hüsker Dü) formó en 1992 junto al bajista David Barbe (ex Mercyland) y el batería Malcolm Travis (ex Human Sexual Response).

Ya es oficial, la banda regresa no solo con una serie de conciertos anunciados, sino también con una nueva canción. Según su sitio web, los miembros originales se reunieron en junio de 2025 y grabaron nueva música en el estudio Tiny Telephone de Oakland.

La nueva canción es «House of Dead Memories», una pieza del reconocible estilo Sugar, que sirve de adelanto a este sorprendente regreso.

Por ahora, solo hay conciertos en Nueva York (Webster Hall los días 2 y 3 de mayo) y Londres (O2 Arena los días 23 y 24 de mayo). Serán los primeros de Sugar en tres décadas. Las entradas salen a la venta el viernes 24 de octubre a las 10:00 a. m., hora local, y la preventa es el 22 de octubre a la misma hora a través de su web.

Recordemos que su álbum de debut Copper Blue, se convirtió en un disco de culto instantáneo con un sonido que fusionaba el poder del hardcore con melodías arrebatadoras y una producción cristalina que encajaba perfectamente con esa explosión del rock alternativo de principios de los 90.

Canciones como «A Good Idea», «Changes» y «If I Can’t Change Your Mind» se convirtieron en himnos de la época, demostrando que se podía ser ruidoso, melódico y emocionalmente devastador al mismo tiempo y conviviendo con fenómenos de la época como Pixies, The Lemonheads, Dinosaur Jr. y más