Lucinda Williams comparte una actuación interpretando su nuevo disco al completo
Lucinda Williams tiene nuevo disco. La cantante regresa con World’s Gone Wrong, decimosexto de su carrera, que contiene nueve canciones originales y una versión de “So Much Trouble in the World” de Bob Marley, interpretada como un dúo con Mavis Staples.
Un álbum que vio la luz la pasada semana a través de su sello Highway 20 Records, que ha contado con la producción de Tom Overby y Ray Kennedy y en el que también participan Brittney Spencer y Norah Jones en varios temas.
World’s Gone Wrong se presenta como un álbum de protesta y reflexión donde Williams explora el desasosiego contemporáneo con una mezcla de folk, blues, country y rock estadounidense. Las letras abordan cuestiones como el caos social, la resiliencia y la injusticia, con mensajes directos que evocan tradición y urgencia a la vez.
La cantante norteamericana ha compartido una actuación donde interpreta cada uno de los temas y los comenta.