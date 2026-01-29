Lo último:
Lucinda Williams
DestacadaNoticia

Lucinda Williams comparte una actuación interpretando su nuevo disco al completo

Redacción MZK

Lucinda Williams tiene nuevo disco. La cantante regresa con World’s Gone Wrong, decimosexto de su carrera, que contiene nueve canciones originales y una versión de “So Much Trouble in the World” de Bob Marley, interpretada como un dúo con Mavis Staples.

Un álbum que vio la luz la pasada semana a través de su sello Highway 20 Records, que ha contado con la producción de Tom Overby y Ray Kennedy y en el que también participan Brittney Spencer y Norah Jones en varios temas.

World’s Gone Wrong se presenta como un álbum de protesta y reflexión donde Williams explora el desasosiego contemporáneo con una mezcla de folk, blues, country y rock estadounidense. Las letras abordan cuestiones como el caos social, la resiliencia y la injusticia, con mensajes directos que evocan tradición y urgencia a la vez.

La cantante norteamericana ha compartido una actuación donde interpreta cada uno de los temas y los comenta.

Disfruta la Lu’s Worldwide Listening Party de Lucinda Williams

También te puede gustar

Nuevo tema de Dirty Projectors

Redacción MZK
Madonna libro cab

Libro: Madonna, Una Biografía (Plan B)

Toño Martín

Escucha un tema nuevo de Ariel PInk

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien