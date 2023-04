Lucinda Williams vuelve con ‘Stories from a Rock n Roll Heart’

Lucinda Williams publicará Stories from a Rock n Roll Heart el 30 de junio bajo el sello Highway 20 Records/Thirty Tigers. Este álbum llega en un año especial para la cantautora quien cumplió 70 años en enero y está a punto de publicar sus esperadas memorias Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You el 25 de abril bajo la editorial Crown, una división de Penguin Random House LLC.

El álbum fue producido por Williams, Overby y Ray Kennedy, quienes también participaron como ingenieros. Además, cuenta con la colaboración de coros invitados de destacados artistas como Jeremy Ivey, Jesse Malin, Buddy Miller, Angel Olsen, Margo Price y Tommy Stinson. A lo largo de su carrera, Williams ha sido reconocida por escribir sus canciones con la guitarra, pero debido a su limitación actual, tuvo que modificar su proceso de composición y apoyarse en personas cercanas, como su esposo/mánager Overby, la cantante y compositora Jessie Malin y su antiguo road manager Travis Stephens, quien coescribió seis canciones del álbum.

Los últimos dos años no han sido fáciles para Williams, ya que tuvo que enfrentar un tornado que dañó su nuevo hogar en Nashville y el inicio del cierre por COVID-19, seguido por un derrame cerebral en noviembre de 2020 que afectó parcialmente algunas de sus habilidades motoras y le impidió tocar la guitarra. Sin embargo, el disco marca su regreso triunfal, como se puede escuchar en su nuevo sencillo «New York Comeback», escrito por Williams, Tom Overby y Jesse Malin, y con la colaboración de Patti Scialfa y Bruce Springsteen en los coros.

Escucha ‘New York Comeback’ de Lucinda Williams