Lucy Dacus tiene nuevo single, “VBS”

Lucy Dacus estrena una nueva canción del que será su nuevo disco, que como te hemos venido contando se publicará el próximo 25 de junio en Matador/Everlasting Popstock.

“VBS”, al igual que sus anteriores singles empieza como un libro de memorias- “In the summer of ‘07 I was sure I’d go to heaven, but I was hedging my bets at VBS” – y presenta la compasión, el humor y la honestidad de la mejor escritura autobiográfica.

“VBS” cuenta con Lucy Dacus en la voz, Jacob Blizard en una serie de guitarras eléctricas y acústicas y Jake Finch en la batería y el órgano. La melodía inicial de la canción está contenida, sintiéndose tan íntima como un susurro, antes de estallar contra un muro de reverberación y estática, para eventualmente caer mientras Dacus lo sostiene solo con su voz.

Según la artista: “VBS significa escuela bíblica de vacaciones, y fui a toneladas de ellas. Es donde los padres cristianos envían a sus hijos durante las vacaciones de invierno, primavera o verano para acercarse a Dios, tal vez aprender algunas habilidades al aire libre, y traer a casa artesanías y tótems inútiles como fruto del arte de arena espiritual y anillos de pureza. Escribí la canción en la camioneta de camino a Nashville para grabar Home Video después de ver uno de esos carteles fuera de una iglesia anunciando un campamento saludable de la iglesia para los niños. Pensé en mi primer novio, a quien conocí en VBS, el chico malo que amaba a Slayer y fumaba maría más que Jesús. Me lo tomé como un reto para salvarlo, y hacerle dejar de consumir drogas (con una excepción para esnifar nuez moscada). Dios, yo era tan sosa“.

Escucha “VBS” de Lucy Dacus