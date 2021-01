Luw presenta un nuevo sencillo, “Aquesta terra”

Luw es el proyecto musical de Lluís Costa, músico con una extensa trayectoria personal acompañando en directo y produciendo a artistas como Adrià Puntí ( “La clau de girar el taller”, mejor disco catalán del año), Kitsch, Costa 59 o Pulpopop entre muchos otros. En su propio estudio de grabación Soudclub Studio también ha grabado para Rosario o Silvia Pérez Cruz. Ha compartido escenario con Iggy Pop, colaborado con Maria del Mar Bonet y ha sido reconocido como uno de los mejores guitarristas del país.

Este viernes Luw lanzará su nuevo disco, Viatge a la immensitat (LCB Music). Un disco que se define como “un álbum de autor elegante y alternativo” para el que afirma tener como referentes nombres tan destacados como los de David Bowie, The Cure, The Beatles o todo el New York de los 70.

Hasta ahora conocíamos un tema de adelanto, “Mil planetes”, que te presentamos hace unos días en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Hoy ha sido desvelado un nuevo sencillo, “Aquesta terra”, apenas días antes del lanzamiento del álbum. Una canción que también es una carta de amor a la tierra y a la vida, a la huella que cada uno lleva al corazón allá donde vaya. Con aires de los Beatles, como hemos comentado anteriormente, y una sonoridad principalmente acústica aunque también incluye momentos más ácidos y eléctricos.

