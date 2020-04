ManuteBol, el desamor en tiempos de cuarentena

ManuteBol presentan estos días “Amor en cuarentena”, nuevo single producido por Carlos Hernández Nombela. Una canción que, como su nombre indica, se fundamenta en el desamor en estos tiempos difíciles y que atesora destellos de humor bajo el soporte de la música electrónica, sólidas guitarras, autotune y bizarrismo. La canción llega acompañada de un “selfie video-clip” grabado desde la cuarentena por Manuel Solís, vocalista y guitarrista de la banda, donde el mismo nos relata desde su hogar una irónica y particular crónica personal.

La formación valenciana se encuentra ultimando los detalles de lo que será su primer LP bajo la producción de David Garzinsky (Limbotheque), la fecha de lanzamiento está prevista para finales de año, aunque antes avanzarán un nuevo single acompañado de vídeo clip.

ManuteBol, banda de la que ya te hablamos hace algo más de un año en nuestra sección 7 Minutos al Día, está formada por Manu Solís (Guitarra y voz), Jorge Arias (Guitarra y teclados), Luis Bonafé (Bajo y coros) y Rodrigo Quezada (Batería y coros). Con influencias variadas entre las que se encuentran The Cure, Depeche Mode, The Beatles, The Strokes, Rolling Stones, Arcade Fire o Pink Floyd, además de nombres nacionales como Joe Crepúsculo, La Habitación Roja, Los Planetas, Kiko Veneno o Nacho Vegas, su música se caracteriza por armar canciones de Pop-Rock con letras muy cuidadas y una cadencia melódica brillante.

Los valencianos cuentan con un EP homónimo en el mercado y un single que adelantaron el año pasado titulado “Fue en otra vida”, del cual te hablamos también en su momento en nuestra PlayList Emergente. Durante el último año ManuteBol estuvieron girando por el territorio nacional, abriendo para bandas como Kokoshca, o siendo parte del cartel de algunos festivales como el Rin Ran Suena de Murcia, o Los Conciertos de la Pérgola de Cervezas Alhambra de Valencia junto a Ricardo Vicente, este último aplazado de momento hasta el próximo 3 de septiembre.

Aquí tienes el vídeo de “Amor en cuarentena” de ManuteBol.