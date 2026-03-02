María José Llergo está de vuelta con ‘Mala Mía’

María José Llergo inaugura nueva etapa con “Mala Mía”, un single donde expande su lenguaje sonoro hacia territorios más vanguardistas y que llega tres años después de Ultrabelleza (2023).

La pieza combina una arquitectura envolvente de cuerdas y profundidad sinfónica con una producción de matices trip-hop, incorporando texturas electrónicas, arreglos vocales de raíz lírica y recursos como el pitch shift. El resultado es un ejercicio de riesgo y sofisticación que reafirma la personalidad artística de la cordobesa, decidida a tensionar sus propios límites expresivos.

En lo lírico, “Mala Mía” orbita en torno a la madurez emocional: asumir el error como condición necesaria para evolucionar. La canción transita de la introspección inicial a un estribillo en tonalidad mayor que introduce un giro luminoso, donde el peso del pasado se transforma en impulso.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que traduce la canción en imágenes surrealistas. En él, María José Llergo subvierte las jerarquías tradicionales; rodeada de figuras de estética empresarial, la artista toma las riendas, dicta las reglas y lidera un juego constante que simboliza su propia liberación creativa.

Escucha ‘Mala Mía’ de María José Llergo