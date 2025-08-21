Marissa Nadler – New Radiations (Sacred Bones Records)

En alguna entrevista de promoción Marissa Nadler cuenta que, tras producir (por primera vez) su anterior disco The Paths Of The Clouds (2021), deseaba seguir indagando en la riqueza tímbrica del rasgueo de su guitarra, así como ir despojando de todo lo accesorio a sus producciones venideras. En su anterior disco ya se dejaba ver esa tendencia, aumentada si cabe por estar grabado en tiempos de confinamiento, pero en su nuevo cancionero hay mucha mayor espacialidad entre los instrumentos, los silencios cumplen la misión de llenar de misterio el ambiente, y, en definitiva, es como si estuviéramos ante un lienzo en blanco en donde la autora va creando a partir de pinceladas de trazos concisos.

Nadler sigue fiel a su estética que, sin duda, la distingue de muchas cantautoras actuales, y que autoras como Angel Olsen, o incluso Ethel Cain, han sabido aprovechar para ir desbrozando un estilo cada vez más representativo. Las sonoridades de la autora de July nos llevan por el imaginario del gótico americano, por la abstracción sonora en la que reivindicar a Julee Cruise o el dreampop Cocteau Twins, hasta pasar por las composiciones-río de Bob Dylan o Joni Mitchell, y el primitivismo guitarrístico de eminencias como John Fahey y los satélites que giraban entorno a su sello Tacoma.

Con la ayuda de Randall Dunn en la mezclas, en este hermoso New Radiations (Sacred Bones Records, 2025) se sirve de su preciosa voz y guitarra acústica, así como de esbeltos arreglos de slide para confeccionar exquisitas estampas otoñales en donde se filtra algo de luz macilenta. Los ecos a Angelo Badalementi y a Beth Gibbons junto a Rustin Man se abren paso en “If It’s An Illusion”, y nos eleva unos centímetros por encima del suelo a través de esa quietud tan embriagadora. “To Be the Moon King” se inspira en el personaje de Robert Goddard (inventor del cohete de combustible líquido) para transitar por un perezoso arrullo que bebe del folk de Mazzy Star; y de pasajeras que se alzaron por los cielos también trata la inicial “It Hits Harder”, en donde nos narra la ruptura amorosa de Valentina Tereshkova (primera mujer en ir al espacio) mientras viaja en su Cessna, y la canción apela a la nostalgia sobre un manto drone a base de guitarra eléctrica: “Volaré alrededor del mundo tan sólo para olvidarte / Intentando no chocar con las montañas al pasar / Cegada por tormentas de arena sin avistar tierra / Mi pequeño Cessna va rumbo oeste, y tenía que irme” canta cubriéndolo todo de una fina capa de misterio.

En “New Radiations” el rasgueo de guitarra de Nadler conduce una melodía que es como un bálsamo en tiempos en los que nada parece tener sentido (“Nuevas radiaciones han hecho mella en mí / Estaba recorriendo las líneas de un recuerdo / Estaba recorriendo las líneas de un recuerdo”); el folk en gran angular a lo Espers teje la inmensa “Hatchet Man”, y concluye este peregrinaje emocional con “Sad Satellite”, que es otra valiosa muestra de su capacidad innata para inventar espacios fantasmáticos y de regresión onírica.

Escucha Marissa Nadler – New Radiations

Pásate a la oferta de Amazon Music Unlimited en Muzikalia.