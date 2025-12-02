Maruja cancela sus conciertos en nuestro país

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los británicos Maruja actuaban esta misma semana en nuestro país, con conciertos en Madrid, 5 de diciembre, Sala Copérnico y Barcelona, 6 de diciembre, La 2 de Apolo, que finalmente han sido cancelados.

El motivo, una amigdalitis que padece su vocalista según ha compartido la banda en sus redes sociales:

Portugal, Spain, France – we are very sorry to have to share the disappointing news of the postponement of our remaining EU shows this year. We are looking to reschedule all postponed shows for as early as possible in 2026. Thank you for your support and understanding. ? pic.twitter.com/xFBSQ2r5Xr — Maruja (@Maruja_Band) December 2, 2025

Portugal, España, Francia – Lamentamos mucho tener que compartir la decepcionante noticia del aplazamiento de nuestros conciertos restantes en la UE este año:



Tras el aplazamiento de nuestros conciertos en Berlín, Zúrich y Milán la semana pasada por motivos sanitarios, lamentamos anunciar que nuestros próximos conciertos en Oporto, Lisboa, Madrid, Barcelona, ??Nantes, Le Havre y París también se posponen como consecuencia de estas precauciones sanitarias.



Lo sentimos mucho por todos nuestros fans que compraron entradas para estos conciertos. Hemos hecho todo lo posible por esperar a ver si estos problemas de salud remiten por completo, pero es fundamental que la salud a largo plazo de la banda sea lo primero, por lo que hemos tomado la difícil decisión de posponer los conciertos restantes.



Queremos reprogramar todos los conciertos aplazados lo antes posible en 2026. Conserven sus entradas y estén atentos a las nuevas fechas en los próximos días. Estamos deseando volver a Europa y ofrecerles los mejores conciertos posibles el próximo año. Gracias por su apoyo y comprensión. Con mucho cariño, Maruja.

El grupo de Manchester han publicado este año su primer disco largo, Pain to Power (25), tras su estupenda sucesión de EP’s. Su adrenalínica mezcla de post-rock y post-punk se espera que regrese a nuestros escenarios en cuanto sea posible.