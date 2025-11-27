Maruja nos visita de nuevo con su incendiaria propuesta en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Una de las bandas más imprescindibles y en forma para ver en vivo son sin duda los británicos Maruja. Este año han publicado por fin su primer disco largo, Pain to Power (25), tras su estupenda sucesión de EP’s.

Su adrenalínica mezcla de post-rock y post-punk volverá a incendiar las salas de la península en dos citas obligadas que tendrán lugar en Madrid y Barcelona.

Estas son las fechas a retener.

Madrid, 5 de diciembre, Sala Copérnico, Entradas aquí

Barcelona, 6 de diciembre, La 2 de Apolo, Entradas aquí