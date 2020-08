Guns N’ Roses publican su Greatest Hits en vinilo

El 25 de septiembre de 2020, Guns N’ Roses lanzara por primera vez en vinilo la recopilación multiplatino Greatest Hits (Geffen / UMe) del 2004. Anteriormente solo estaba disponible digitalmente y en CD.

Greatest Hits se presenta ahora en 2LP en vinilo negro de 180 gramos, 2LP en vinilo de color dorado con salpicaduras rojas y blancas, más una edición de 2LPS con imágenes disponible exclusivamente a través de la tienda oficial e la banda.

La edición en vinilo de Greatest Hits también se actualizara con el single “Shadow of Your Love”, que alcanzó el número 5 en la lista de Mainstream Rock. Grabado originalmente en diciembre de 1986, “Shadow of Your Love” se editó originalmente con la reedición de Appetite For Destruction en 2018.

El Greatest Hits de Guns N’ Roses incluirá las siguientes canciones:

LP1 – Side G

Welcome To The Jungle

Sweet Child O’ Mine

Shadow Of Your Love

Patience

LP1 – Side N

Paradise City

Knockin’ On Heaven’s Door

Civil War

LP2 – Side F’N

You Could Be Mine

Don’t Cry (Original Version)

November Rain

Live And Let Die

LP2 – Side R

Yesterdays

Ain’t It Fun

Since I Don’t Have You

Sympathy For The Devil