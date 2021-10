‘Hard Skool’ es otro tema nuevo de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses estrenaban hace algunas semanas un tema inédito llamado “ABSURD”, su primera canción en 13 años.

Se lleva tiempo especulando con que se encontraban preparando un nuevo disco. Esto es algo que lleva coleando y generando especulaciones, desde 2016 ó 2017 y que había provocado cierto escepticismo en algunos pero todo apunta a que el esperadísimo LP pronto será una total realidad.

El año pasado recogíamos unas declaraciones de Slash a la tienda de instrumentos Sweetwater: “He sido más o menos una persona hogareña pero he estado yendo y viniendo entre mi estudio en casa y escribiendo y grabando por mi cuenta. He estado tocando con Duff McKagan y he estado tocando con Axl Rose y he estado haciendo cosas así, por lo tanto hemos estado haciendo algo de trabajo de esa manera pero no he estado haciendo mucho más”.

“ABSURD” era uno de los inéditos de Chinese Democracy y ahora conocemos otro, llamado “Hard Skool”, que se especula podrían formar parte de un nuevo álbum o LP de Guns N’ Roses.

Escucha ‘Hard Skool’ de Guns N’ Roses