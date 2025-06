Mavis Staples versiona ‘Godspeed’ de Frank Ocean

En celebración de Juneteenth, Mavis Staples estrena una versión de la canción de Frank Ocean, «Godspeed» que ha sido editada a través del sello ANTI-.

«‘Channel Orange’ fue la primera vez que escuché a Frank Ocean y me quedé asombrada con la letra y el alma que desprendía su voz», exclamó la artista legendaria que sigue girando a sus 86 años. «Y me encantó ‘Blonde’ cuando salió ese disco. La primera frase de «Godspeed», «I will always love you», me estremece cada vez que la oigo… o la canto. Es una canción preciosa y él suena increíble, así que estaba un poco nerviosa por si podíamos conseguirlo. Fue un honor cantar su letra».

A primera escucha, trata sobre dejar ir y seguir adelante, pero también queda claro que la protagonista de la canción lo hace con sentimientos de paz, gratitud y amor incondicional, tres cosas que Mavis Staples siempre ha plasmado en su propio discurso.

Esta conmovedora interpretación, ha sido cuidadosamente producida por Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee, Nathaniel Rateliff) y cuenta con la voz hablada de la compositora y poeta Kara Jackson.