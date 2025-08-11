Lo último:
Maximiliano Calvo
Noticia

Maximiliano Calvo comparte la popera ‘Años 70’

Redacción MZK

Maximiliano Calvo vuelve a demostrar su instinto para crear melodías pop exquisitas con “Años 70”, un single que respira nostalgia y romanticismo.

Con arreglos exuberantes y una letra que acaricia, el músico argentino rinde homenaje a las baladas setenteras, esas que invitan a bailar en un salón, dejar a un lado las diferencias y entregarse a la conexión emocional.

El tema se suma a adelantos como “En otra peli”, “Una temporada mala”, “De mí también me puedo salvar”, “Media maratón” y “Ok para el amor”, piezas que anticipan un álbum que llegará próximamente.

Escucha ‘Años 70’ de Maximiliano Calvo

