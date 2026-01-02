Maximiliano Calvo estrena canción con Iván Ferreiro y Leonardo Sbaraglia

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Maximiliano Calvo lanza “Welcome to Plastic World”, una nueva pieza en la que se rodea de dos cómplices de peso: Iván Ferreiro y Leonardo Sbaraglia y reflexiona sobre la progresiva transformación de la cultura en mero entretenimiento.

Escrita desde el cansancio y la crítica, la canción plantea, con ironía y cierto tono tragicómico, una bienvenida a un futuro dominado por la instantaneidad, la dopamina fácil y la lógica del consumo rápido, con la intervención hablada de Sbaraglia como refuerzo conceptual del mensaje. La conexión creativa se completa con Ferreiro en un proceso marcado por la experimentación y la renuncia consciente a la productividad, materializado en varios días de trabajo conjunto entre sintetizadores, loopers y voces.

“Welcome to Plastic World” se suma así a una serie de adelantos que anticipan el inminente nuevo disco de Calvo, junto a temas como “Fengshui”, “Super Freak”, “Años 70” o “Full HD”, confirmando un regreso que se moverá entre los universal y lo más personal.

Escucha ‘Welcome to Plastic World’ de Maximiliano Calvo ft. Iván Ferreiro y Leonardo Sbaraglia