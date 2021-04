Maxïmo Park – Nature Always Wins (Prolifica Inc./ [PIAS])

Las expectativas que despertó un debut tan sólido como A Certain Trigger hace ya más de 15 años, nos hicieron depositar muchas esperanzas en Maxïmo Park. Desde entonces, su carrera no es que haya sido una decepción ni mucho menos, pero al igual que compañeros de generación como Bloc Party o The Futureheads, se han quedado en una medianía que desde su debut no ha marcado hitos especialmente reseñables.

La ya séptima referencia de su catálogo Nature Always Wins, suena a álbum de madurez, a ese disco que todo artista con cierta trayectoria desea entregar con la intención de reivindicarse y recordar tanto a sus fans de siempre como a nuevas generaciones, que ellos siguen en la brecha. Los de Paul Smith entregan un trabajo sólido en el que suenan revitalizados y reflexionan sobre la influencia del tiempo, las perspectivas y nuestro entorno.

La banda de Newcastle se adentra en nuevos territorios sin abandonar sus característicos giros melódicos tan deudores del postpunk y la new wave, ni esas letras llenas de sinceridad. Vuelven con un buen número de canciones de pop convincente, mezclados con introspectivos pasajes y suficientes razones para, esta vez sí, convencernos. Ahí tienen el épico arranque de “Partly of My Making” y la melódica “Versions of You” que le sigue, para marcar territorio y llevarnos de viaje por las guitarras de “Ardour”, la experimentación de “Meeting Up”, la melancolía de “Child Of The Flatlands” o las reminiscencias de The Smiths de “Placeholder” o de The Killers del single “All Of Me“.

Un disco notable que alegrará tanto a quienes les descubrieron en sus comienzos, como a los que se encuentren con ellos por primera vez.

