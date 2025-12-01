Mayhem anuncian una única fecha en nuestro país

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La oscuridad más absoluta descenderá sobre Madrid el próximo 15 de febrero de 2026, cuando Mayhem, Marduk e Immolation se reúnan en una noche irrepetible en La Riviera, en un evento producido por Madness Live. Tres pilares del metal oscuro y extremo compartiendo escenario en una misma velada que apunta directamente a cita ineludible para cualquier seguidor del género.

Encabezando el cartel estarán Mayhem, auténtica institución del black metal. Ya sabéis lo que dicen: “en el Black Metal están Mayhem y luego están el resto”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y un legado que va de Deathcrush a De Mysteriis Dom Sathanas, pasando por Grand Declaration of War o Daemon, los noruegos han hecho de la controversia, el riesgo creativo y la reinvención constante su marca de fábrica. En el marco de su gira “40 Years of Mayhem”, celebran precisamente esa historia plagada de tragedia, polémica y perseverancia. Además, la banda se prepara para abrir un nuevo capítulo con un disco en camino, de título Liturgy of Death, que sale en febrero del 2026 y ya se puede pedir en preorder.

Desde Suecia, Marduk regresan con su habitual intensidad blasfema. Pioneros del black metal escandinavo desde principios de los 90, firman una discografía clave para entender el género. Con Morgan Steinmeyer Håkansson al frente, la banda se mantiene como una de las formaciones más respetadas y devastadoras del underground extremo.

El cartel lo completa Immolation, referencia indiscutible del death metal de Nueva York. Con más de treinta años de carrera, la banda sigue en plena forma, como demuestran siempre sus discos y demoledores directos.

Toma nota de la fecha de Mayhem

15 febrero. Madrid. La Riviera

Entradas aquí