MAZO llega esta semana con The Magnetic Fields, Merina Gris, Las Dianas y más

Nueva semana para el ciclo MAZO, en la que el protagonismo lo acapara Juicy BAE con un triplete histórico en la Sala BUT los días 7, 8 y 9 de octubre, tres noches consecutivas con las que la artista andaluza consolidará su reinado en el pop urbano.

MAZO también recibe a la estadounidense Sunny War, que aterriza el miércoles 8 en la Sala B con su “Armageddon in a Summer Dress”, un cóctel de folk, punk y blues de espíritu combativo. El fin de semana eleva la temperatura con una programación que combina guitarras, nostalgia y estrenos. El viernes 10, Las Dianas y Montesco ocuparán el Wurlitzer Ballroom con un doble cartel de energía y melodía.

El sábado 11 llega una jornada maratoniana: The Magnetic Fields en la Sala Shoko (también el domingo 12) celebrarán su mítico 69 Love Songs; Merina Gris presentará su nuevo “ZULOA” en la Copérnico; y MINIÑO estrenará su álbum debut “LA MITAD” en la Siroco junto a Campo Grande.

Próximos conciertos de MAZO

7 de octubre: Juicy BAE @ BUT [entradas]

8 de octubre: Juicy BAE @ BUT [SOLD OUT]

8 de octubre: Sunny War @ Sala B [entradas]

9 de octubre: Juicy BAE @ BUT [SOLD OUT]

10 de octubre: Las Dianas + Montesco @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

11 de octubre: Merina Gris @ Copérnico [entradas]

11 de octubre: MINIÑO @ Siroco [entradas]

11 y 12 de octubre: The Magnetic Fields performing «69 Love Songs» @ Shoko [agotados abonos y día 11: solo disponibles día 12]

16 de octubre: Lara91k @ Clamores [entradas]

17 de octubre: Mala Gestión @ Shoko [entradas]

17 de octubre: Montesco + Chloral @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

18 de octubre: Al·lèrgiques al pol·len @ Clamores [entradas]

18 de octubre: MAZO CLUB #8: PatataOnStereo + NILA + Salomelody + TIRAYA @ Sala Villanos [entradas]

23 de octubre: Australian Blonde @ Shoko [entradas]

24 de octubre: Isla de Caras @ Clamores [entradas]

24 de octubre: Thalia Zedek Band @ Café La Palma [entradas]

25 de octubre: ORTIGA @ Copérnico [entradas]

29 de octubre: Escandaloso Xpósito @ Café Berlín [entradas]

29 de octubre: Stranded Horse & Boubacar Cissokho @ Maravillas Club [entradas]

30 de octubre: irieix @ Café La Palma [entradas]

31 de octubre: Manolo Kabezabolo + The Eskarallas @ Copérnico [entradas]

31 de octubre: Candorroween: Artic Ñokis + Diamante Negro + Erin Memento + Ku! @ El Sol [entradas]

1 de noviembre: Infinity Knives & Brian Ennals @ Maravillas Club [entradas]

2 de noviembre: Adwaith @ Maravillas Club [entradas]

3 de noviembre: Bikini Beach @ Café La Palma [entradas]

6 de noviembre: airu @ Sala B [entradas]

7 de noviembre: Barry B @ La Riviera [SOLD OUT]

8 de noviembre: De Ninghures @ Clamores [entradas]

13 de noviembre: Bum Motion Club @ El Sol [entradas]

13 de noviembre: Dear Joanne @ Siroco [entradas]

13 de noviembre: LUSILLON @ Maravillas Club [entradas]

14 de noviembre: Vecinos @ Café La Palma [entradas]

20 de noviembre: The Tubs @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

22 de noviembre: Pelazo @ Maravillas Club [entradas]

25 de noviembre: Barry B @ La Riviera [entradas]

26 de noviembre: Lael Neale @ El Juglar [entradas]

26 de noviembre: Emily Barker @ Café La Palma [entradas]

27 de noviembre: Micah P. Hinson @ Clamores [segundo pase]

27 de noviembre: Ciutat @ El Sol [entradas]

28 de noviembre: Marte Lasarte @ Café La Palma [entradas]

29 de noviembre: Salvar Doñana @ Clamores [entradas]

6 de diciembre: Barry B @ La Riviera [SOLD OUT]

11 de diciembre: Lua de Santana @ Clamores [entradas]

11 de diciembre: AlexDeLion @ Cadavra [entradas]

12 de diciembre: Perro @ El Sol [entradas]

12 de diciembre: Charif Megarbane + Rogér Fkahr @ Clamores [entradas]

18 de diciembre: Amor Líquido @ El Sol [entradas]

19 de diciembre: LaBlackie @ Copérnico [entradas]

23 de enero: Casapalma @ Sala B [entradas]

31 de enero: Rakky Ripper @ Clamores [entradas]

6 de febrero: Pablo Und Destruktion @ Sala Villanos [entradas]

13 de febrero: Metrika @ BUT [entradas]

13 de febrero: Cometa @ Copérnico [entradas]

20 de febrero: Santa Salut @ El Sol [entradas]

5 de marzo: Depresión Sonora @ La Riviera [entradas]

6 de marzo: Camellos @ La Riviera [entradas]

6 de marzo: Error 97 @ El Sol [entradas]

20 de marzo: Rata Negra @ Copérnico [entradas]

