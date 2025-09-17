mclusky – the world is still here and so are we (Ipecac)

mclusky tuvo su momento de “gloria” pero el caprichoso destino no quiso que tuvieran un mayor (y merecido) reconocimiento. El grupo compuesto por Andrew Falkous (voz y guitarra), Damien Sayell (bajo sustituto de Jonathan Chapple), y Jack Egglestone (batería que reemplazó a Mathew Harding) grabaron un primer disco en el sello Fuzzbox en el 2000 (My Pain And Sadness Is More Sad And Painful Than Yours que pasó bastante inadvertido), para acto seguido encadenar dos discos estupendos para el entonces muy aclamado sello Too Pure: mclusky Do Dallas (2002) grabado por el añorado Steve Albini en su estudio de Chicago, y The Difference Between Me And You Is That I’m Not On Fire (2004). El genio de Albini les vino de perlas para darse a conocer en muchos círculos del punk underground, los cuales supieron apreciar su pericia rítmica y su peculiar sentido del humor.

Fundido en negro. El paso del tiempo se ha detenido. La banda de Bristol regresa después de dos décadas (algunos componentes han tenido proyectos paralelos como el caso de Future Of The Left) y lo hacen con un nuevo disco rebosante de píldoras de punk anfetamínico, riffs explosivos, y claro, mucha guasa.

the world is still here and so are we (Ipecac, 2025) tuvo de sencillo de adelanto “Way of the exploding dickhead” en donde se hace una crítica hilarante sobre el abusivo precio que hay que pagar para ver a muchos artistas, y que al final, acabas “disfrutándolos” por medio de pantallas gigantes. El sonido del tema recuerda a Pixies (las comparaciones con la banda de Boston ya fueron recurrentes en su tiempo, quizás por las inflexiones de voz de Falkous), y es un tema de electricidad reptante que va inoculando su veneno sin remisión.

La base rítmica se acelera hasta el paroxismo en “unpopular parts of a pig”, con esas paradas abruptas en donde los silencios son atronadores. El fantasma de Shellac asoma en canciones enormes como “the competent horse thief” o una “chekhov’s guns” que remite a Songs About Fucking, la obra maestra de Big Black. La desbocada cabalgada de “kafka-esque novelist franz kafka” es como una resaca de cervezas y discos de Dischord, y cierran el disco aminorando los biorritmos con “hate the polis” que no desentonaría en el cancionero de Butthole Surfers.

Escucha mclusky – the world is still here and so are we

