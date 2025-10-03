Micah P. Hinson avanza otro tema de su nuevo álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Micah P. Hinson tendrá nuevo disco el próximo 31 de octubre, The Tomorrow Man, que será editado a través de Ponderosa Music Records. Grabado entre España y Texas, el regreso del músico norteamericano llega después de haber bordeado el abismo creativo y personal a principios de 2020.

El álbum pretende ser un viaje al corazón de una América interior, entre el dolor y la redención, con sonidos orquestales seleccionados por el conjunto de Benevento, dirigido por Raffaele Tiseo, y la producción de Alberto “Asso” Stefana, quien da forma a un sonido complejo, pero nunca brillante. Memphis, Texas, fe, desilusión, adicciones, prisión, música como salvación: Hinson lo toma todo, y cada canción es una reflexión sobre el dolor, la identidad y la memoria.

A principios de 2020, Hinson casi abandonó su carrera musical. El cantautor esotérico de música americana y folk, que divide su tiempo entre Texas y España, había publicado diez álbumes aclamados por la crítica y se había ganado una base de fans leales (sobre todo en Europa), pero se sentía atrapado y profundamente deprimido. » Me di cuenta de que lo único que hacía era escribir sobre mis relaciones y situaciones pasadas, y eso significaba que no tenía adónde ir», dice Hinson. «¿Cómo puedes progresar como ser humano hacia el futuro si solo escribes sobre toda la mierda que te encadena al pasado?»

Después de «Oh, Sleepyhead» y «One Day I will Get My Revenge», conocemos una nueva canción, «Walls».