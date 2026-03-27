Model/Actriz

Model/Actriz lanzan un EP de tres temas

Model/Actriz lanzaban uno de los mejores discos internacionales del año la pasada primavera. Su segundo trabajo Pirouette, llegaba a través de True Panther (Americas) / Dirty Hit (ROW).

Ahora le dan continuidad con Swan Songs, un nuevo EP lanzado por sorpresa. Como cuenta el vocalista Cole Haden: «Swan Songs es una recopilación de experimentos realizados tras las sesiones de grabación de Pirouette, que por casualidad dieron forma a esta evocadora viñeta que nos complace compartir».

En él nos encontramos con «Glassman», una mezcla de ritmos de inspiración industrial sobre pasar un fin de semana con un amor platónico; «Thank You By Dido» es una balada inquietante y no una versión de «Thank You» de Dido; «Majesty» es una reflexión hipnótica y más suave sobre lograr tus sueños a pesar de sentirte alienado.

Escucha ‘Swang Songs’ de Model/Actriz

Model/Actriz
22 de diciembre de 2025
Model/Actriz pasaron por KEXP para presentar su nuevo disco
Model/Actriz
6 de mayo de 2025
Model/Actriz - Pirouette (True Panther)
Model/Actriz
22 de abril de 2025
Nuevo tema para Model/Actriz
Model/Actriz
26 de marzo de 2025
Model/Actriz tendrán nuevo disco en mayo
Model/Actriz
27 de marzo de 2026
Model/Actriz lanzan un EP de tres temas
sofia comas
27 de marzo de 2026
Sofía Comas se une a Nacho Vegas para versionar a José José
Pulp
27 de marzo de 2026
Pulp comparten un nuevo EP con una versión y dos canciones inéditas
La Estrella de David
27 de marzo de 2026
La Estrella de David vuelve con 'Yo quiero enamorarme de ti'
Future Islands
27 de marzo de 2026
Future Islands celebran sus dos décadas con un disco de rarezas
Azul totale
27 de marzo de 2026
Escucha el disco de debut de Azul Totale
sunn O)))
27 de marzo de 2026
sunn O))) tendrán nuevo disco esta primavera
Paul McCartney
27 de marzo de 2026
Paul McCartney vuelve con 'The Boys of Dungeon Lane'
27 de marzo de 2026
Talk To Him: 1996, el punto de inflexión musical de los 90
Premios MIN
26 de marzo de 2026
Valeria Castro y Carlos Ares triunfan en los Premios MIN
26 de marzo de 2026
Kid Congo Powers, DELACUEVA y Los Vinagres: la primavera del ciclo Momentazos
Apartamentos Acapulco
26 de marzo de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Apartamentos Acapulco
TIENDA