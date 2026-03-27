Model/Actriz lanzan un EP de tres temas

Model/Actriz lanzaban uno de los mejores discos internacionales del año la pasada primavera. Su segundo trabajo Pirouette, llegaba a través de True Panther (Americas) / Dirty Hit (ROW).

Ahora le dan continuidad con Swan Songs, un nuevo EP lanzado por sorpresa. Como cuenta el vocalista Cole Haden: «Swan Songs es una recopilación de experimentos realizados tras las sesiones de grabación de Pirouette, que por casualidad dieron forma a esta evocadora viñeta que nos complace compartir».

En él nos encontramos con «Glassman», una mezcla de ritmos de inspiración industrial sobre pasar un fin de semana con un amor platónico; «Thank You By Dido» es una balada inquietante y no una versión de «Thank You» de Dido; «Majesty» es una reflexión hipnótica y más suave sobre lograr tus sueños a pesar de sentirte alienado.

Escucha ‘Swang Songs’ de Model/Actriz