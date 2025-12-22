Model/Actriz pasaron por KEXP para presentar su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Model/Actriz lanzaban uno de los mejores discos internacionales del año la pasada primavera. Su segundo disco, Pirouette, llegaba a través de True Panther (Americas) / Dirty Hit (ROW).

Un álbum coproducido y mezclado por Seth Manchester (The Body, Battles, Lingua Ignota, Mdou Moctar) y masterizado por Matt Colton (Aphex Twin, James Blake), sus colaboradores en Dogsbody.

La banda de Boston pasaba hace unos días por los estudios de KEXP para arrasaar con su poderoso post-punk y hacernos vibrar con el magnetismo de su líder, Cole Haden.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Vespers

Cinderella

Acid Rain

Diva

Disfruta del concierto de Model/Actriz en KEXP