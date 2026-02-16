Monte Ventura publican un doble sencillo
El quinteto malagueño Monte Ventura, del que te hablamos hace poco en una de nuestras playlists, ha fichado por El Genio Equivocado para publicar su próximo disco. El LP se titulará A Tiempo de Nada, saldrá en marzo y ha sido grabado en Green Cross Studio (Málaga), producido y mezclado por Caballo Grande (Barcelona) y masterizado en Vacuum Mastering. Será su primer LP desde que debutaron en 2019. Desde entonces han publicado varios EPs y su formación se ha ampliado con Saray, de Hazte Lapón, y Perico y Juan, de Arista Fiera, completando al dúo inicial formado por David y Ernesto.
Previamente a la salida del disco, Monte Ventura han publicado un sencillo doble con las canciones «La imagen absoluta» y «La voz cantante». Cada una de ellas ha sido producida por un artista diferente y de forma independiente a la producción general del álbum.
La primera de ellas, «La Imagen Absoluta», está producida por Atilio González, de Ruiseñora. Una combinación de folclore y electrónica oscura arropa la narración de una búsqueda por paisajes andaluces. El final de la canción estalla en un clímax de ruido y sintetizadores a los que se añaden las bellas voces de Elia Maqueda (también en Ruiseñora).
En el caso de «La Voz Cantante», la producción ha estado a cargo de Manuel López, de Buenatarde. En este caso predominan las bases electrónicas lo-fi próximas a The Magnetic Fields, sobre las cuales una letra irónica habla sobre la pérdida de protagonismo frente a la aparición de una nueva voz principal, a la que no queda más remedio que corear. En los coros participa Carlos Ynduráin, líder de Los Lagos de Hinault.
A continuación puedes escuchar estas dos nuevas canciones de Monte Ventura, «La imagen absoluta» y «La voz cantante». Dos temas que se complementan entre sí y que anticipan un disco que se prevé potente y ambicioso.
A falta de más fechas por anunciar, Monte Ventura estarán actuando este verano en el Brisa Festival (Málaga) que se celebra los días 23, 24 y 25 de julio.