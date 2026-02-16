Monte Ventura publican un doble sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El quinteto malagueño Monte Ventura, del que te hablamos hace poco en una de nuestras playlists, ha fichado por El Genio Equivocado para publicar su próximo disco. El LP se titulará A Tiempo de Nada, saldrá en marzo y ha sido grabado en Green Cross Studio (Málaga), producido y mezclado por Caballo Grande (Barcelona) y masterizado en Vacuum Mastering. Será su primer LP desde que debutaron en 2019. Desde entonces han publicado varios EPs y su formación se ha ampliado con Saray, de Hazte Lapón, y Perico y Juan, de Arista Fiera, completando al dúo inicial formado por David y Ernesto.

Previamente a la salida del disco, Monte Ventura han publicado un sencillo doble con las canciones «La imagen absoluta» y «La voz cantante». Cada una de ellas ha sido producida por un artista diferente y de forma independiente a la producción general del álbum.

La primera de ellas, «La Imagen Absoluta», está producida por Atilio González, de Ruiseñora. Una combinación de folclore y electrónica oscura arropa la narración de una búsqueda por paisajes andaluces. El final de la canción estalla en un clímax de ruido y sintetizadores a los que se añaden las bellas voces de Elia Maqueda (también en Ruiseñora).

En el caso de «La Voz Cantante», la producción ha estado a cargo de Manuel López, de Buenatarde. En este caso predominan las bases electrónicas lo-fi próximas a The Magnetic Fields, sobre las cuales una letra irónica habla sobre la pérdida de protagonismo frente a la aparición de una nueva voz principal, a la que no queda más remedio que corear. En los coros participa Carlos Ynduráin, líder de Los Lagos de Hinault.

A continuación puedes escuchar estas dos nuevas canciones de Monte Ventura, «La imagen absoluta» y «La voz cantante». Dos temas que se complementan entre sí y que anticipan un disco que se prevé potente y ambicioso.

A falta de más fechas por anunciar, Monte Ventura estarán actuando este verano en el Brisa Festival (Málaga) que se celebra los días 23, 24 y 25 de julio.