la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Deseo Mara, Perversónicas, Swirls, Persona, Komodo García, Monte Ventura y Albella.

Deseo Mara – Mara

Deseo Mara es un proyecto de rock alternativo nacido en Sevilla, liderado por Frank Mara. Su nombre hace referencia a Mara, figura de la cosmografía budista que simboliza las fuerzas del engaño, el miedo y el deseo que mantienen al ser humano sometido y desconectado de su conciencia. En 2025 publicó su primer álbum, Lágrimas, un trabajo conceptual que aborda la lucha entre la conciencia individual y las fuerzas que la condicionan. Entre las canciones que lo forman está «Mara».

Perversónicas – A escaparrar

Perversónicas es un grupo aragonés formado en 2019, aunque no fue hasta 2022 cuando empezaron a componer sus propios temas. Actualmente lo forman Gonzalo Carrasco (batería), Alejandro Santolaria (bajo), Raúl Buil (guitarra), Carmelo Matos (guitarra y voz) y Estel García (voz). En unos días publicarán su primer álbum, Love Is The New Punk. Un disco que presentarán el 10/01 en El Veintiuno (Huesca) y que incluirá una de sus primeras composiciones, esta canción titulada «A escaparrar».

Swirls – Powerstation

La banda francesa de slacker punk Swirls, formada en Nantes en 2022, regresa con nuevo material tras el buen recibimiento de su debut Top of the Line (2024). Su último sencillo, «Powerstation», es un adelanto de su segundo álbum, previsto para 2026. El tema es un himno urgente y energético sobre resistir cuando ya no queda combustible. La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por la propia banda, un falso documental en clave lo-fi protagonizado por un maniquí rockero en plena gira por carreteras y áreas de servicio españolas.

Persona – La lluna

Persona es una artista catalana que pronto publicará su disco de debut. Un trabajo inspirado en nombres como Nick Drake, Clairo, Lizzy McAlpine o Xarim Aresté. «La lluna» es el tercer adelanto del disco. Una canción escrita a sí misma para intentar entender la inestabilidad de su estado de ánimo y que, al mismo tiempo, nos sirve de entrada a su personal universo. Persona se ha encargado de la grabación de la mayoría de instrumentos, de la producción y la mezcla.

Komodo García – Creo creo (Gela remix)

Komodo García es un grupo mallorquín formado por Álvaro Vigara (teclados y voz), Bernat Amengual (batería), Pablo Debaecker (guitarra) y Aleix Pizà (bajo). Hasta la fecha han publicado un par de EPs y varios sencillos. Con alguno de ellos han pasado ya por nuestra PlayList Emergente en los últimos meses. Hace unas semanas publicaron una remezcla de «Creo creo», canción que cerraba su último EP, obra de Jaume Gelabert, quien también es productor del disco.

Monte Ventura – Golpes

Monte Ventura nació hace ya unos años a partir del núcleo formado por David y Ernesto, a quienes se han unido en esta nueva etapa Saray (Hazte Lapón) y Perico y Juan (Arista Fiera). En 2026 publicarán su primer álbum, A Tiempo de Nada, con el sello El Genio Equivocado. Un disco del que ya nos han dado a conocer algunas canciones. Entre ellas está este sencillo, publicado hace unas semanas, titulado «Golpes».

Albella – Dollhouse

Albella es una artista con una estética muy potente y una actitud muy femenina. En su estilo combina pop trap moderno con ritmos glam actuales, cantando sus canciones en inglés y castellano. Entre sus influencias están Ariana Grande, Kesha o Blackpink. Hace unas semanas publicó un sencillo titulado «Dollhouse». Una canción que funciona como intro para un próximo EP que se encuentra preparando en la actualidad y con el que busca inaugurar una nueva etapa en su carrera.

