Te presentamos Patmos, el nuevo EP de Monte Ventura

Monte Ventura es un grupo malagueño que practica un estilo que denominan “Pimpinela pop”. David (voz, guitarras) y Rosario (voz, teclados) mantienen una relación amor odio que cobra vida dentro de cada canción. El grupo se completa con Ernesto al bajo y Javi a la batería. Monte Ventura publicaron su primer EP, homónimo, en junio de 2019. Unos meses después repitieron con un doble single grabado en directo en su Málaga natal. Ahora acaban de lanzar su EP Patmos, del que nos adelantaron hace unas semanas una canción llamada “Espinas y raíces” que incluimos en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Patmos es un EP de 4 canciones cuya temática trata de los problemas de las relaciones de pareja en un estilo de pop folk suave que puede recordar a grupos como La Buena Vida o unos Everything But The Girl liberados de su sonido ochentero y adaptados a los tiempos actuales. El disco arranca con “Si te hubiera conocido antes”, un tema de pop clásico que cambia el tópico de “lo que pudo ser y nunca sabremos” por un avinagrado y no falto de ironía “al final se habría ido a la mierda igual”.

Sigue la ya conocida “Espinas y raíces”, con protagonismo de la guitarra acústica y el piano junto a un leve toque de sonidos americanos, con ecos de gente como M. Ward. “Rumbita de los suicidas” combina diferentes elementos de folk, tanto de aquí como del otro lado del charco, siempre dentro del estilo pop de Monte Ventura. Se trata de una oda folklórica con un toque festivo (ese acordeón) pero también agridulce. Finalmente, “Lo correcto” vuelve a cederle el mando al piano, con una bella melodía que de manera sinuosa nos llega hasta una especie de coda final distorsionada y eléctrica.

Un disco breve pero interesante que puedes escuchar a continuación en Spotify.

Monte Ventura en redes sociales:

Facebook

Instagram

Canal de YouTube