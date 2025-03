Muere Brian James de The Damned y The Lords Of The New Church

Brian James, miembro fundador y gutarrista de la legendaria banda de punk británica The Damned (aún en activo) y de los también seminales The Lords Of The New Church, ha fallecido a los 70 años rodeado de su familia.

James pasará a la historia como el autor del considerado primer sencillo punk del Reino Unido, «New Rose», y por ser el responsable de la composición del primer trabajo de su banda, Damned Damned Damned, que se lanzó en febrero de 1977, antes de que Sex Pistols se llevaran los méritos ese mes de octubre con Never Mind The Bollocks.

El guitarrista, que realmente se llamaba Brian Robertson, venía del grupo London SS, en la que contaba con compañeros como Mick Jones y Paul Simonon, que posteriormente formarían parte de The Clash. También incluía a ilustres como Tony James, posteriormente en Generation X o The Sisters Of Mercy, y Casino Steel y Matt Dangerfield ambos de The Boys. Junto a Brian James formaron The Damned, Dave Vanian, Captain Sensible y Rat Scabie, todos ellos miembros del grupo Masters of the Backside, en el que también andaba una tal Chrissie Hynde (The Pretenders).

Tras el segundo disco de The Damned Music for Pleasure (1977), Brian abandonó y creó los efímeros Tanz Der Youth, poco antes de unirse a su amigo Stiv Bators para arrancar la aventura de The Lords Of The New Church, quienes entregaron tres exitosos álbumes y sencillos para a historia como «Dance With Me«, «Open Your Eyes» y «Method To My Madness».

Tras la aventura junto a Barors, formó The Dripping Lips, colaboró junto a varios artistas (Iggy Pop, Wayne Kramer, Stewart Copeland…) y lanzó varios discos en solitario. En 2022 se reunió con los miembros originales de The Damned para una gira conmemorativa.

Descanse en paz.