Muere David Roback, fundador de Mazzy Star

David Roback, guitarrista y miembro fundador de Mazzy Star ha fallecido a los 61 años sin que hayan trascendido las causas del deceso.

Roback venía del grupo Opal, banda de psicodelia de Santa Monica, California y decidió poner en marcha un nuevo proyecto junto a su compañera Kendra Smith. Finalmente, esta última abandonó el grupo para ser reemplazada por Hope Sandoval.

David Roback también formó parte del proyecto Rain Parade y compuso la música de toda la discografía de Mazzy Star, mientras que Hope Sandoval se encargaba de las letras. Una discografía que incluye su recomendable tripleta inicial: She Hangs Brightly (1990), So Tonight That I Might See (1993) y Among My Swan (1996), además de su regreso de hace algunas temporadas, Seasons of Your Day (2013). Ellos nos dejaron canciones como “Hallah“, “Fade Into You” o “Flowers In December“. La banda seguía en activo, ya que el pasado 2019 realizaron unos pocos conciertos durante la primavera.

La desgracia vuelve a cebarse con los norteamericanos, que hace tres años perdía a su batería Keith Mitchell.

Recordamos la magia de David Roback y Hope Sandoval, en este concierto de su primera etapa.

Descanse en paz.