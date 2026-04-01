The Flaming Lips

Especial: Recordando Late Night Tales de The Flaming Lips

Volvemos a recordar los Late Night Tales, esas compilaciones que nacieron a principios de siglo y llegaron hasta 2020 Una propuesta que invitaba a artistas a seleccionar y mezclar una recopilación de canciones ideal para la escucha nocturna, de ahí su nombre.

Por allí pasaron Groove Armada, Belle & Sebastian, Fatboy Slim, Arctic Monkeys o Air. Hoy en Conexiones MZK te traemos la que conformaron The Flaming Lips un retrato íntimo de una mente musical insaciable. Y es que los de Wayne Coyne consiguen que canciones separadas por décadas y continentes respiren al mismo ritmo, construyendo algo que trasciende la suma de sus partes y que solo podría haber nacido de una mente tan peculiar y desbordante como la suya.

Mete en el mismo saco la fragilidad de Björk y el jazz de Miles Davis y únelo al afterpunk de The Chameleons y Love & Rockets, el glam de los primeros Roxy Music o el ambient de Brian Eno y tendrás esta hora y pico tan adictiva.

Escucha el Late Night Tales de The Flaming Lips

Suenan:

«Unravel» — Björk
«My Ship» — Miles Davis
«Speed of Sound» — Chris Bell
«It’s a Bit of a Pain» — Faust
«2HB» — Roxy Music
«People» — Alfie
«Flim» — Aphex Twin
«Galileo» (Edit) — Mice Parade
«Up the Down Escalator» — The Chameleons UK
«Seven Nation Army» (Harry Potter’s and George W. Bush’s Severed Head Army Mix) — The Flaming Lips
«Playground for a Wedgeless Firm» — The Chemical Brothers
«Saudade» — Love & Rockets
«Monochrome» — Lush
«Sleep Comes Down» — Psychedelic Furs
«River Man» — Nick Drake
«On Fire» — Sebadoh
«Pyramid Song» — Radiohead
«I’m Not in Love» — 10cc
«Another Green World» — Brian Eno
«The Jist» — David Shrigley

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