Muñeca Rusa y Tigre y Diamante se unen en 'Un buen momento'

Muñeca Rusa y Tigre y Diamante unen fuerzas en “Un buen momento”, un single conjunto que surge de la cercanía entre ambas formaciones.

Escrita por Andrey Fomchenko y Jon Álvarez, la canción se mueve en un terreno de indie rock de guitarras, con pulso melódico y carga emocional, articulada en torno a una idea central: la tendencia a autoengañarse para sostener una situación que ya muestra signos de desgaste.

Ambientada en una fiesta de disfraces, la letra desarrolla esa contradicción entre lo que se siente y lo que se admite, condensada en un estribillo de lo más directo.

Escucha ‘Un buen momento’ de Muñeca Rusa y Tigre y Diamante