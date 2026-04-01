El 20 aniversario del Bilbao BBK Live se expande más allá del festival

Bilbao BBK Live ha presentado la programación especial con la que celebrará su 20 aniversario a lo largo de 2026, ampliando su alcance más allá de Kobetamendi y extendiendo la conmemoración durante todo el año.

Este primer avance incluye nueve eventos (cinco de ellos inéditos) que conectan música con otras disciplinas como el cine, el deporte, la naturaleza o la diversidad cultural, reforzando la dimensión social y territorial del festival. La celebración viene acompañada de una pieza audiovisual que repasa sus dos décadas de historia, marcadas por un crecimiento sostenido que lo ha llevado de ser una cita principalmente local a consolidarse como un referente internacional.

Entre las propuestas destaca Orkresta, un concierto sinfónico en el Euskalduna donde la Bilbao Orkestra Sinfonikoa reinterpretará clásicos del festival, así como las ya habituales jornadas Herrian e Hirian, que llevarán música gratuita a distintos puntos de Bizkaia. A estas se suma Mendian, una de las grandes novedades, que trasladará la experiencia a Kobetamendi en formato diurno y en contacto con la naturaleza, con actividades participativas y actuaciones como la de la Orquesta de Reciclados de Cateura. También se incorpora Bilbo Jokoan, un torneo internacional de baloncesto 3×3 que integrará deporte, música y cultura urbana en el centro de la ciudad.

El momento culminante llegará en julio, con el arranque de Bereziak y un concierto especial de José González en el Museo Guggenheim Bilbao, antes de las tres jornadas principales del festival en Kobetamendi, que contarán con nombres como Robbie Williams, David Byrne, FKA twigs, Lily Allen, IDLES o Interpol. La programación se completará en otoño con Calle Latina, un nuevo evento en el Casco Viejo que celebrará la cultura latinoamericana a través de la música, la gastronomía y la convivencia, cerrando así un aniversario concebido como una celebración abierta, diversa y conectada con la ciudad.

Eventos 20 aniversario Bilbao BBK Live

ORKRESTA

10 de abril 2026

Euskalduna Bilbao

HERRIAN

30 de mayo 2026

Durango

HIRIAN

6 de junio 2026

San Ignacio, Bilbao

MENDIAN

7 de junio 2026

Kobetamendi, Bilbao

BILBAO JOKOAN

12, 13 y 14 de junio 2026

Bilbao

JOSÉ GONZÁLEZ

8 de julio 2026

Museo Guggenheim Bilbao (Bereziak)

BEREZIAK

8, 9, 10 y 11 de julio 2026

Bilbao

CALLE LATINA

24 y 25 octubre 2026

Casco Viejo, Bilbao

Así queda el cartel por días de Bilbao BBK Live 2026

Entradas y abonos del Bilbao BBK Live 2026

Las entradas de día están ya disponibles a precio promocional hasta el martes 24 de marzo a las

11:00 y los bonos continúan a la venta en la web del festival.

Bono promo: 180€ + gastosBono + camping: 218€ + gastos

Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 150€ + gastos

Entradas de día: 65€ + gastos hasta el martes 24 a las 11:00

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up