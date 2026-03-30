Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'

Aiko el grupo están de vuelta y lo hacen con «modo sigilo», el primer adelanto del que será su nuevo disco, con el que abren etapa un recorrido que las ha colocado donde merecen: como una de las bandas más frescas y afiladas del indie nacional.
El grupo de Teresa Iñesta (guitarra y voces), Lara Miera (guitarra y voces), y Bárbara López (teclado y voces) vuelven fieles a su estilo directo y sin rodeos, con un tema que mantiene esa combinación de inmediatez, melodías pegadizas y letras que, bajo una apariencia ligera, esconden bastante más carga de la que parece.
«modo sigilo» gira en torno a la memoria y a esas heridas que reaparecen sin avisar, vinculadas a lugares y momentos concretos, planteando un relato introspectivo desde la vulnerabilidad. Un tema producido por Santi García, que viene acompañado de un vídeo dirigido por Fissura.
Escucha ‘modo sigilo’ de Aiko el grupo
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