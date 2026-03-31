Placebo avanzan su disco de canciones reimaginadas con 'Bruise Pristine'

Placebo publica la nueva versión reimaginada de «Bruise Pristine», el primer adelanto de su próximo álbum Placebo Re:Created, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de junio de 2026 a través de Elevator Lady Ltd en colaboración con AWAL.

Esta nueva versión afina la canción a un sonido más pesado y dinámico que el original. Su debut, del que se cumplen 30 años, vio la luz en pleno auge del Britpop, y mientras buena parte de la música de guitarras británica de la época apostaba por una nostalgia desenfadada y una identidad nacional muy marcada, su música ofrecía algo mucho más provocador y confrontativo.

Sus canciones abordaban la sexualidad, la androginia, la adicción y la alienación con una honestidad poco habitual en el rock mainstream, consolidando al grupo como una de las voces más singulares de su generación.

Sobre Placebo Re:Created comentan: “Pensamos en este disco como un director’s cut. No lo hemos recreado desde cero. Volvimos a las cintas máster originales y trasladamos al álbum 30 años de tocar estas canciones en directo. Este proyecto consistía en terminar por fin el disco, traerlo al siglo XXI en términos sonoros, manteniendo al mismo tiempo la integridad y el espíritu del original. No se trata de mejorarlo —no hay nada que corregir—, sino de completarlo.

Cuando hicimos el primer álbum, aún no teníamos la experiencia ni el conocimiento de estudio necesarios para traducir completamente lo que teníamos en la cabeza. Con los años, las canciones cobraron vida propia sobre el escenario; crecieron, se desarrollaron, de algún modo se completaron a sí mismas.

Es una celebración de nuestros inicios y un punto de encuentro entre quienes éramos entonces y quienes somos ahora. Una forma de honrar aquella inocencia, permitiendo que las canciones existan con la escala, la confianza y la energía de la banda en la que nos hemos convertido”.

Escucha «Bruise Pristine (RE:CREATED VERSION)» de Placebo

Conciertos de Placebo en España

1 de octubre (Movistar Arena) Madrid

3 de octubre (St. Jordi Club) Barcelona

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del 25 de marzo a las 10h

Live Nation: a partir del 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios: desde 55€ (+ gastos de distribución)