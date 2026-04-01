la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Giadda, Baloncesto, Laura Mor, VivaLuna, Extraños Pasajeros, Niños Bravos y Lluvia.

Giadda – Nasty

Giadda es una artista uruguaya-catalana que fusiona la sensibilidad de la música alternativa con la energía de los ritmos urbanos. Su último sencillo, «Nasty», salió hace apenas unos días. La canción muestra la faceta más dinámica e intensa de Giadda, quien aparece rapeando sobre un hood-trap a la vez que el toque de reggaeton mantiene su esencia urbana latina.

Baloncesto – EVA-03

Baloncesto son Mikel, Javi y Álvaro, un trío que debutó en 2022 con un EP homónimo. En 2024 publicaron su primer álbum, Primavera Tardía. Ahora se encuentran preparando un nuevo disco del que hasta ahora han presentado un par de canciones. La última, «EVA-03», es un retrato irónico de una generación atrapada en la hiperproductividad y la sobreestimulación digital.

Laura Mor – Un poco gris / Todo azul

Laura Mor es una cantante y compositora granadina afincada en Madrid. Su propuesta musical se define por letras directas y un sonido synth pop. Tras publicar un primer EP, lanzó hace unos días un doble sencillo formado por las canciones «Un poco gris» y «Todo azul». Dos temas escritos en momentos distintos pero unidos por un mismo sentimiento, la sensación de no encajar.

VivaLuna – Huracán Vampiro

VivaLuna es un grupo formado por Alberto, Ronaldo, Jorge, Mario y Marco tras coincidir en la Escuela de Guitarra de Madrid. Hace poco publicaron su primer álbum, Un Día Cualquiera. Un disco del que avanzaron varias canciones a lo largo de los últimos meses. La última de ellas es esta potente y pegadiza «Huracán Vampiro».

Extraños Pasajeros – El ruido de los coches

Extraños Pasajeros es un grupo que en su sonido combina sintetizadores con aire nostálgico con guitarras limpias y melódicas. En breve publicarán su segundo disco de estudio y lo presentarán el próximo día 9 de abril en la Sala Copérnico de Madrid (entradas aquí). En las últimas semanas han ido desvelando alguna de las canciones que forman parte del disco, como esta titulada «El ruido de los coches».

Niños Bravos – El muro

Niños Bravos es un grupo formado por Nacho, Rita, Dani y Miky. Tras pasar por otros proyectos formaron la banda en 2023 y en 2025 lanzaron su EP de debut, Grandes Éxitos. En su sonido hay referencias a Weezer, Wet Leg, Green Day, Dominic Fike o a sus compañeras de sello Ginebras. El próximo otoño publicarán su primer álbum, que contendrá canciones tan pegadizas como esta titulada «El muro».

Lluvia – Cosmic goat

Lluvia es un grupo independiente procedente de Extremadura. Dentro de poco publicarán el EP Stuck in this Loop, un disco del que ya nos han dado a conocer alguna canción. Entre ellas está «Cosmic goat», una invitación a dejarse llevar, a dejar de buscar un camino ya marcado y abrazar la incertidumbre. El sencillo se presenta con un vídeo de animación creado a partir de los dibujos de Julia y el trabajo de Mónica Agudo (Gummo Studio).

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