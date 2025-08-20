Nation Of Language comparten la melancólica ‘In Your Head’

Nation of Language siguen compartiendo adelantos del que será su nuevo trabajo, que llega con el título de Dance Called Memory y como te venimos contando, se publicará el próximo 19 de septiembre a través de Sub Pop.

La continuación de Strange Discipline ha sido grabado, producido y mezclado por el productor Nick Millhiser en Nueva York, y masterizado por Heba Kadry en Brooklyn.

Otra de sus canciones es «In Your Head», tema tan épico como melancólico, con letras que entrelazan vulnerabilidad y humanidad en una producción minimalista con ecos de los primeros Depeche Mode. Un synth pop suave que va creciendo en intensidad.

Escucha ‘In Your Head’ de Nation Of Language

Estas serán las canciones de ‘Dance Called Memory’

Can’t Face Another One In Another Life Silhouette Now That You’re Gone I’m Not Ready for the Change Can You Reach Me Inept Apollo Under the Water In Your Head Nights of Weight

Próximos conciertos de Nation Of Language

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (RAZZMATAZZ)

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE – MADRID (LA RIVIERA)

A la venta en este enlace.