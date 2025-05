Nation of Language comparten canción y anuncian nueva música

Nation of Language fichan por Subpop y confirman un nuevo disco para este mismo año que viene anticipado por su primer sencillo, «Inept Apollo», que ya está disponible en las plataformas.

Y es que hace un par de días te confirmábamos que el trío de Brooklyn, compuesto por Ian Richard Devaney (voz y guitarra), Aidan Noell (sintetizador) y Alex MacKay (bajo), nos visitarían el próximo mes de noviembre, concretamente el 26 de noviembre en Barcelona (Razzmatazz) y el 27 de noviembre en Madrid (La Riviera).

Junto con el anuncio de su nueva música llega el single “Inept Apollo” de la que comentan: “El trabajo es un descanso del dolor. Ya sea un trabajo remunerado o simplemente algo a lo que te entregas por completo, tener una dirección hacia la que moverte, encontrar un estado de fluidez, puede alejar el foco de la pesadez del corazón. Así que, después de las pérdidas de la vida, en momentos de desesperación, decidimos una y otra vez sumergirnos de lleno en el trabajo lo mejor que podemos. Pero el proceso artístico también suele darse cuando el síndrome del impostor asoma su fea cabeza, cuando descubro que mi monólogo interior se descontrola: ‘Este es el mejor mecanismo para afrontarlo que tengo a mi disposición y ni siquiera eso lo hago bien”.

Acompañando la canción hay un espectacular video musical de nuestro amigo y hermano John MacKay: es un homenaje a la creatividad y, en cierto modo, llegó a representar la sensación de vivir en una ciudad como artista. El video es como caminar por un viejo almacén en Brooklyn, lleno de locales de ensayo y estudios, cada habitación ocupada por artistas que se esfuerzan por expresarse y comprenderse a sí mismos y su lugar en el mundo. No importa cuán extraño pueda parecer el acto o cuántas dudas o dolor recorra la mente del creador, lo hermoso es el esfuerzo y la perseverancia, más que el producto final o cualquier noción de «éxito». El poder de la creación nos pertenece a todos; no requiere la aprobación de nadie. Nation of Language también anuncian fechas de gira internacional como cabezas de cartel en Norteamérica, la Unión Europea y el Reino Unido para el otoño de 2025″.

Escucha ‘Inept Apollo’ de Nation of Language