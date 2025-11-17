Nation of Language desembarca en España con dos únicas fechas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Nation of Language nos visitan. La banda neoyorquina formada por Ian Richard Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay regresan para presentar su más reciente trabajo, Dance Called Memory (Sub Pop) lanzado este mismo año.

Se dice que un joven Ian Richard escuchó de casualidad la canción «Electricity» de OMD y pensó que jamás volvería a tocar la guitarra en un grupo de rock, si este no tenía sintes y secuenciadores y así es como se pasó al synth.

Este tramo europeo marca una nueva fase para Nation of Language, el LP se mete de lleno en sintetizadores reverberantes, estribillos que se enganchan al oído y una producción que mezcla nostalgia ochentera con arreglos contemporáneos. Será una buena oportunidad de escuchar temas como: “I’m Not Ready for the Change” o “Inept Apollo” traducidas al directo en salas de medio aforo, lo cual es una buena noticia para los fans de una banda que, dentro de muy poco estará en recintos grandes.

Además acaban de estrenar video hace escasas horas de su preciosista gema pop “Nights of Weight”.

Las fechas de la gira propiciada por Primavera Tours son estas

26 de noviembre de 2025 – Barcelona, Sala Razzmatazz

27 de noviembre de 2025 – Madrid, Sala La Riviera

Entradas aquí