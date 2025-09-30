Nation Of Language presentan su nuevo disco en KEXP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Nation of Language están de regreso con nuevo trabajo. La banda del vocalista y guitarrista Ian Devaney, la teclista Aidan Noell, y el bajista Alex MacKay acaban de publicar Dance Called Memory.

La continuación de Strange Discipline ha sido grabado, producido y mezclado por el productor Nick Millhiser en Nueva York, y masterizado por Heba Kadry en Brooklyn.

Estos días lo presentaban en la radio de Seattle KEXP donde interpretaron estas canciones:

Under The Water

I’m Not Ready For The Change

Inept Apollo

In Another Life

Escucha a Nation Of Language en KEXP