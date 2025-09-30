Lo último:
Nation Of Language
Nation Of Language presentan su nuevo disco en KEXP

Redacción MZK

Nation of Language están de regreso con nuevo trabajo. La banda del vocalista y guitarrista Ian Devaney, la teclista Aidan Noell, y el bajista Alex MacKay  acaban de publicar Dance Called Memory.

La continuación de  Strange Discipline ha sido grabado, producido y mezclado por el productor Nick Millhiser en Nueva York, y masterizado por Heba Kadry en Brooklyn.

Estos días lo presentaban en la radio de Seattle KEXP donde interpretaron estas canciones:

Under The Water
I’m Not Ready For The Change
Inept Apollo
In Another Life

Escucha a Nation Of Language en KEXP

