Nilüfer Yanya – Dancing Shoes EP (Ninja Tune)

Nilüfer Yanya vuelve con el EP, Dancing Shoes. Cuatro temas compuestos junto a su colaboradora Wilma Archer, retomando ideas que surgieron durante la gira de su último disco, My Method Actor, que pasó por Primavera Sound y Glastonbury.

Con «Where to Look», mantiene su línea de pop electrónico atmosférico, con una introducción de arpa y guitarra melancólica que desemboca en un ritmo marcado por un reverb distorsionado. La canción explora temas como la pérdida y la decadencia (“The seasons oversee them crawl away”), la desconexión emocional o el paso del tiempo (“I love you less from far away / There’s nothing to say”). El videoclip la muestra entre sombras, portando una rosa como símbolo del amor al que se aferra.

Más bailables resultan «Cold Heart», con un sampler contundente y arreglos de cuerdas, y «Kneel», una canción rítmica que destaca por su línea de bajo, batería potente y un riff de guitarra eléctrica que acompaña un estribillo melódico sostenido sobre una base de violines.

El EP se cierra con una delicada balada acústica, «Treason», muy en la línea de artistas como Beth Gibbons (Portishead) o Sade, que incorpora teclados experimentales y piano, acompañando su sensibilidad vocal.

A pesar de lo que sugiere su título, Dancing Shoes no es una llamada al baile sino una nueva invitación a su particular universo, y un aperitivo de lo que podría ser su próxima etapa.

Escucha Nilüfer Yanya – Dancing Shoes EP

