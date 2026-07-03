Nosoträsh

Nosoträsh vuelven a los escenarios para participar en CPOP 30 de Contempopránea

Nosoträsh protagonizarán uno de los momentos más especiales del 30º aniversario de Contempopránea, con un mini concierto exclusivo de entre cuatro y cinco canciones los días 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas de Alburquerque, el mismo escenario donde actuaron por última vez en el festival en 2015. Será una reunión excepcional, sin vocación de continuidad, concebida únicamente para celebrar la estrecha relación de la banda con el certamen extremeño.

Formadas en Gijón en 1993, Nosoträsh fueron una de las bandas esenciales del indie pop español tras darse a conocer al ganar el concurso de maquetas de Rockdelux en 1995. Discos como Nadie hablará de… Nosoträsh, Mi vida en un fin de semana y, especialmente, Popemas los consolidaron como un referente de la escena antes de reducir progresivamente su actividad tras Cierra la puerta al salir (2005).

Su regreso a Contempopránea supone un homenaje a la historia compartida entre la banda y un festival del que formaron parte durante sus años de consolidación. Esta actuación se suma a un cartel que reunirá a nombres históricos y nuevas propuestas del indie nacional en una edición de aforo reducido que busca recuperar el espíritu de los primeros años del festival.

El Castillo de Luna acogerá CPOP Alburquerque, una celebración los próximos 21 y 22 de agosto, a la que vuelven Meteosat, donde también estarán Miguel Rivera (Maga), el extremeño Julien Elsie, Apartamentos Acapulco y La Habitación Roja, en una especie de vuelta a casa para quienes siguen creyendo en las canciones y el pop cercano y sin artificios.

Además de mirar al pasado, el festival también abre la puerta a lo que viene. Se suman nuevas bandas del indie pop nacional como Aurora Roja, Nadie Patín, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos.

Las entradas ya están a la venta, con descuento para quienes también vayan a la presente edición de Contempopránea Don Benito.

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