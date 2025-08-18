Nuevo adelanto para Fruit Bats

Fruit Bats publicará su nuevo álbum, Baby Man, el próximo 12 de septiembre a través de Merge Records. Como te venimos contando, serán diez cautivadoras interpretaciones solistas que en su nota de promo se definen de instrumentación minimalista y ejecución maximalista.

Acompañado por un solo de guitarra, piano o algún toque ocasional de sintetizador, el cantautor Eric D. Johnson se reunió con Thom Monahan, quien diseñó, produjo y mezcló el disco. El resultado de esta colaboración es el trabajo más íntimo que Fruit Bats ha grabado hasta la fecha.

Otra de sus canciones es «Let you people down» que como él mismo explica: “Esta es una oda a quienes buscan complacer a la gente. Trata sobre romperse el corazón. Trata sobre tropezar al navegar por el mundo y querer saltar del planeta y reiniciar.

Y, por supuesto, tal vez, subconscientemente, se deba a mi miedo a cómo la gente podría reaccionar a este disco y a su falta de canciones animadas de Fruit Bats que podrían estar esperando. Esta podría ser la declaración de intenciones del álbum, condensada en una pastilla de 2 minutos fácil de tragar”.

Escucha ‘Let you people down’ de Fruit Bats