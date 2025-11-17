Nuevo álbum de los franceses Hermetic Delight

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hermetic Delight es un trío francés-turco con base en Estrasburgo formado por Zeynep Kaya, Delphine Padilla y Atef Aouadhi. En una década de existencia han publicado tres EPs y un LP, este último en 2020. Desde sus inicios se han movido entre las aristas de Sub Pop y los espejismos etéreos de 4AD, con un estilo en torno al shoegaze, el noise y el pop experimental. Tras los primeros EPs (Heartbeat, 2012; To The Grave To The Rave, 2013) y el directo Vow (2016), en 2020 publicaron su primer álbum, F.A. Cult, producido por Charles Rowell (Crocodiles).

El segundo álbum de Hermetic Delight ha tenido que esperar cinco años. Hace apenas unos días el grupo publicó Vagabond Melodies, un disco más directo y terrenal aunque conserva su aura de ensoñación. Las voces de Zeynep Kaya envuelven cada tema con intensidad cambiante; la batería de Delphine Padilla mantiene un pulso motorik preciso; mientras que Atef Aouadhi teje un diálogo entre guitarra y bajo que da forma y dirección a cada canción. Los sintetizadores aparecen y desaparecen como destellos, aportando luz o desasosiego de manera intermitente.

Las nueve canciones que forman el álbum se presentan como postales dispersas en el tiempo, fragmentos de viaje lleno de giros inesperados. Vagabond Melodies es intuitivo pero no caótico. Un disco con el que el grupo turco-francés consolida su identidad después de un largo silencio discográfico.

A continuación puedes escuchar Vagabond Melodies, lo nuevo de Hermetic Delight.

(Foto: Marzena Abrahamik)