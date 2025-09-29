Nuevo sencillo de ATK Epop con Davi Sanz y Mara Vélez

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El productor y compositor ATK Epop lanza un nuevo sencillo, «Envidia artificial», en el que cuenta con las voces de Davi Sanz y Mara Vélez. Una canción que combina guitarras envolventes, una producción refinada y una letra que explora temas como la superación, la envidia y la lucha interna. «Envidia Artificial» combina elegancia y potencia, sonidos melódicos y una atmósfera electrizante. Sobre la base de guitarras, las interpretaciones de Davi Sanz y Mara Vélez, con su química vocal, ayudan a crear un ambiente de intensidad y emoción.

En cuanto a la letra, la canción habla de la presión externa, la percepción del éxito y la sombra de la envidia. «El diablo está orgulloso de mí / Veo el odio en sus caras / Puedo sentir / La envidia artificial». Un verso que refleja la lucha entre el reconocimiento y la incomprensión, envuelto en una producción impecable de ATK Epop.